أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن التفويض الإلكتروني، هي خدمة إلكترونية تتيح للمواطن تفويض مواطن آخر بإنهاء إجراءات السجل المدني نيابة عنه بشكل رسمي.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المتابعين، قال خلاله: “هل أقدر أفوض أخوي لاستلام بطاقة الأحوال؟ وكيف الطريقة؟”.

مميزات التفويض الإلكتروني:

وأشارت إلى أن مميزات خدمة التفويض الإلكتروني تتمثل في:

ـ توفير الوقت والجهد على المواطن ـ نظير انشغاله.

ـ ضمان تسجيل الحالة المدنية وعدم التأخر بذلك.

ـ بالإمكان تحديد يوم انتهاء التفويض وإلغائه عند الحاجة.

ويشترط لتنفيذ الخدمة أن يكون المفوَض والمفوِض مفعلين في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر)؛ بالإضافة لقبول المفوَض بعد إرسال الطلب إليه عن طريق الخدمة.

الخدمات التي يمكن التفويض فيها:



ـ استلام بطاقة الهوية الوطنية.

ـ استلام شهادة الميلاد.

ـ استلام سجل أسرة.

ـ التبليغ عن واقعة (زواج ـ ميلاد ـ طلاق ـ وفاة).

ـ تعديل المهنة.

ـ استلام برنت.

ـ استلام إشعارات التعديل.

التفويض الإلكتروني في الجوازات:

وفي وقت سابق؛ أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة التفويض الإلكتروني لمراجعة إدارات الجوازات والتي تم إطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي ”مركز المعلومات الوطني” تمكّن المواطنين والمقيمين ”ذكورًا أو إناثًا” من إصدار (تفويض إلكتروني) لشخص آخر ينوب عنهم وبشكل رسمي لمراجعة إدارات الجوازات في كافة مناطق المملكة؛ وذلك لإنهاء إجراءات أي خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين لهم.

وأوضحت الجوازات أن ذلك بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفّوض والمفوض له مفعلين في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ”أبشر”، وأن يكون الشخص المفوض له مواطنًا سعوديًّا فالخدمة حاليًّا متاحة لتفويض المواطنين.