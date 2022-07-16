أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، توضيحها بشأن الحالات التي يجب فيها تغيير صورة الهوية الشخصية لحامل البطاقة

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية بتويتر أن الصورة في الهوية الوطنية يتم تغييرها في حالات تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

كما بينت أنه في حالة تجديد الهوية الشخصية، أو إصدار بدل تالف لا يتطلب إحضار صورة شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم بالطلب.



الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وفي وقت سابق؛ أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 7 خطوات سهلة وبسيطة، للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، كما حددت أنواع الوثائق التي يمكن الإبلاغ عن فقدها؛ وهي:

– بطاقة الهوية الوطنية

– سجل الأسرة

– شهادة الميلاد للمواطن

– شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة



– الدخول عبر حسابك في أبشر

– اختيار خدماتي

– الأحوال المدنية

– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

– تعبئة البيانات المطلوبة

– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد