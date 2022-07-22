أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه عند إصدار هوية وطنية لأحد الأبناء يتم إسقاطه من سجل الأسرة فلابد من تجديده.

جاء ذلك ردًّا على أحد المواطنين الذي سأل عن سقوط أحد أبنائه من البطاقة العائلية، إذ قال: “واحد من أولادي غير موجود في كارت العائلة في تطبيق توكلنا”.

الهوية الوطنية إلزامية في عمر الـ15:

وفي وقت سابق؛ أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تأكيدها على إلزامية إصدار البطاقة للأبناء بمجرد إتمامهم عمر 15 عامًا.

وأشارت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن استخراج الهوية الوطنية بالنسبة للأبناء اختياري من عمر 10: 15 عامًا؛ إلا أن إصدارها بالنسبة لمن بلغ 15 عامًا يعتبر إجباريًّا.

غرامة التأخير:

كما أشارت الأحوال المدنية إلى فرض 100 ريال غرامة تأخير، لعدم إصدار الهوية الوطنية في الوقت المقرر.

مطابقة الواقع لبيانات الهوية:

وفي وقت سابق، أكدت الأحوال، على أهمية مطابقة بيانات بطاقات الهوية للواقع. كما أكدت الأحوال المدنية أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأطلقت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية مؤخرًا الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).