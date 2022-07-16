أعادت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية، تأكيدها على ارتداء الملابس المدنية للتصوير للهويات الشخصية، دون تحديد ألوان معينة.

ألوان الحجاب في صورة الهوية:



وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “لا يشترط لون معين، يلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق”.

جاء ذلك ردًّا على استفسار إحدى المواطنات بشأن جواز التصوير بحجاب أبيض اللون من أجل صورة الهوية الوطنية.

شروط صورة الهوية الوطنية:

يذكر أن المادة (17)، من نظام الأحوال الشخصية توضح شروط الصور الشخصية للهوية الوطنية.

وينص النظام على: أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة”.

وتكمل: “تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة”.