يطمح الأخضر في مواصلة التألق ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، وتجاوز عقبة منتخب العراق.

الأخضر يسعى لتجاوز العراق:

ولعبت السعودية ضد العراق 4 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب، وفاز أسود الرافدين 3 مرات، فيما نجح الأخضر في تحقيق الفوز مرة واحدة.

وتقابل منتخب السعودية مع نظيره العراقي مرتين في النسخة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب، الأولى كانت في الدور الأول، والثانية كانت المباراة النهائية، ثم في نصف نهائي نسخة 1989، وانتهت الـ3 لقاءات بهزيمة الصقور.

السعودية ضد العراق:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد العراق، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب للشباب.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتصدر الأخضر ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن موريتانيا، ثم منتخب العراق بدون رصيد.