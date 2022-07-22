يطمح الأخضر بقيادة صالح المحمدي لمواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وتحقيق الفوز على العراق.

السعودية ضد العراق

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد العراق، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب للشباب.

الأخضر يسعى لتكرار مسيرته

وبدأ الأخضر مسيرته في كأس العرب للشباب 2022 بالفوز على منتخب موريتانيا بهدفين دون رد، وقدم اللاعبون مستوى مميزًا خاصة خلال أحداث الشوط الأول، وسط طموحات بالتأهل والتتويج باللقب الثاني تواليًا.

ويُعد الفوز بثنائية نظيفة في بداية المشوار بمثابة الفأل الحسن للاعبي منتخب السعودية في كأس العرب للشباب، حيث كانت انطلاقة الأخضر في النسخة الماضية من البطولة بالفوز على أوزبكستان بالنتيجة ذاتها، وحصد اللقب.

ويطمح منتخب السعودية في التألق خلال النسخة الحالية، خاصة أنها تُقام في أبها، وتشهد حضورًا جماهيريًا، ما يحفز اللاعبين لتقديم الأفضل، ومواصلة المشوار لحصد اللقب للمرة الثالثة، والانفراد بصدارة قائمة الأكثر تتويجًا.