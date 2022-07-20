انتهى، من قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد موريتانيا في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022 بتقدم الأخضر بثنائية نظيفة.

الأخضر يتألق ضد موريتانيا

وبدأت مباراة السعودية ضد موريتانيا المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها بشكل سريع، وسط سيطرة من لاعبي الأخضر، قبل أن يفض عبدالملك العييري اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق.

وأطلق عبدالملك العييري تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهز شباك موريتانيا بالهدف الأول، واستمرت سيطرة منتخب السعودية، وعزز عبدالله رديف التقدم بهدف ثان من رأسية رائعة عند الدقيقة 15.

واستمرت محاولات المنتخبين، وهدأ اللعب نسبيًا، وكاد رديف أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 41 بعد تمريرة مميزة من عبدالعزيز الفرج، ولكن مرت تسديدته خارج الملعب، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد موريتانيا بتقدم الأخضر بهدفين دون رد.

كأس العرب للشباب 2022

وتُقام منافسات النسخة الثامنة من البطولة في السعودية بداية من اليوم الأربعاء وحتى السادس من شهر أغسطس المقبلة، بمشاركة 18 منتخبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).