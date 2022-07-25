اختتم الأخضر الشاب، بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب العراق المقبلة.

الأخضر جاهز لمواجهة العراق

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وطبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد العراق، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب للشباب.

وبدأ الأخضر منافسات كأس العرب للشباب 2022 بشكل مميز، حيث نجح في الفوز على موريتانيا بهدفين دون رد، وقدم اللاعبون مستوى لافتًا، ويأمل المدير الفني صالح المحمدي قس تحقيق الفوز الثاني تواليًا والتأهل.

الحضور الجماهيري بالمجان:

وتشهد مباريات منتخب السعودية في بطولة كأس العرب للشباب 2022 حضورًا جماهيريًّا بالمجان، ما يحفز اللاعبين على مواصلة التألق وتحقيق اللقب الثالث في تاريخه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).