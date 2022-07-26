انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد العراق ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بفوز الأخضر بنتيجة 4/1.

تألق السعودية ضد العراق

وبدأت مباراة السعودية ضد العراق التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط سيطرة وضغط كبير من لاعبي الأخضر، قبل أن يهز عبدالله رديف الشباك.

وجاء هدف عبدالله رديف عند الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ومنح الهدف المبكر أفضلية للاعبي الأخضر، الذين استحوذوا على اللعب، قبل أن تظهر أول فرصة للمنتخب العراقي بعد مرور أكثر من 15 دقيقة من تسديدة مرت بعيدًا.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح مصعب الجوير في هز الشباك عند الدقيقة 32، بعد تسديدة مميزة عقب انفراده بالمرمى، أهدر رديف فرصة جديدة، ونجح منتخب العراق في تقليص الفارق من رأسية عند الدقيقة 33.

وواصل المنتخبان محاولاتهما لهز الشباك مجددًا، قبل أن يسجل عبدالله رديف هدفًا ثالثًا برأسية مميزة عند الدقيقة 36، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد العراق بتقدم الأخضر بنتيجة 3/1.

الأخضر يهز الشباك ويتأهل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب قليلًا، وسط تفوق للأخضر الذي استحوذ على اللعب، دون خطورة على المرميين، قبل أن ينجح عبدالله رديف في تسجيل الهدف الثالث له والرابع للمنتخب من ركلة جزاء عند الدقيقة 80.

وحاول اللاعبون تقليص الفارق دون جدوى، ومن هجمة مرتدة سريعة كاد المنتخب أن يسجل الهدف الخامس عند الدقيقة 91، إلا أن الدفاع أخرجها للتحول إلى ركنية، وتنتهي مباراة السعودية ضد العراق بفوز الأخضر وتأهله إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022.