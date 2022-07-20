يسعى الأخضر لمواصلة تألقه في انطلاقة منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، وتجاوز عقبة موريتانيا اليوم.

الأخضر يسعى لتحقيق الفوز السادس

ونجح الأخضر في تحقيق 5 انتصارات في انطلاقة مشواره بالنسخ السبع الماضية من كأس العرب للشباب، ويسعى اللاعبون للفوز اليوم خاصة أن البطولة مقامة في السعودية وبحضور الجماهير.

وشارك الأخضر في جميع نسخ البطولة التي انطلقت عام 1983، وافتتح مشواره بالفوز في كأس العرب أعوام 1985، 1989، 2011، 2020 و2021، فيما خسر أمام العراق في 1983، وتعادل مع الأردن في 2012.

السعودية ضد موريتانيا

وتُقام منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب بداية من اليوم الأربعاء وحتى السادس من شهر أغسطس المقبل، بمشاركة 18 منتخبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهة السعودية ضد موريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، عند الساعة الخامسة مساء، فيما تُقام مباراة الإمارات ضد الأردن على ملعب نادي ضمك عند الساعة التاسعة.