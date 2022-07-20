انتهت، من قليل، مباراة السعودية ضد موريتانيا في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022 بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

السعودية ضد موريتانيا

وبدأت مباراة السعودية ضد موريتانيا التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها بشكل سريع، وسط سيطرة من لاعبي الأخضر، قبل أن يفض عبدالملك العييري اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق.

وأطلق عبدالملك العييري تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهز شباك موريتانيا بالهدف الأول، واستمرت سيطرة منتخب السعودية، وعزز عبدالله رديف التقدم بهدف ثان من رأسية رائعة عند الدقيقة 15.

واستمرت محاولات المنتخبين، وهدأ اللعب نسبيًا، وكاد رديف أن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 41 بعد تمريرة مميزة من عبدالعزيز الفرج، إلا أن مرت تسديدته خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية ضد موريتانيا بثنائية.

محاولات مستمرة من الأخضر

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر محاولاته لتسجيل هدف جديد، وسط حضور جماهيري لدعم وتحفيز اللاعبين.

وفرض الأخضر سيطرته على اللعب، وسط محاولات بعيدة من موريتانيا لتقليص الفارق، ولكن دون جدوى، وأطلق مشاري النمر تسديدة، إلا أنها مرت بعيدًا؛ لتنتهي المباراة بفوز منتخب السعودية بنتيجة 2/0 في بداية مشوار الدفاع عن لقب كأس العرب للشباب.

جدير بالذكر أن السعودية تستضيف منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بداية من اليوم الأربعاء وحتى السادس من شهر أغسطس المقبلة، بمشاركة 18 منتخبًا.