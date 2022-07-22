توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) في حين يستمر الطقس شديد الحرارة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

توقعات الأرصاد اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.