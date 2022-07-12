نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، و الخرخير، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة.

يهنيكم الحيا أمطار خير وبركه علي نجران pic.twitter.com/TugcEkVMQm — ريما (@ryma28995794) July 12, 2022

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس نجران اليوم

وكان المركزُ الوطنيُّ للأرصاد نَبَّهَ اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، و الخرخير، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهراً.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر), في حين يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي), وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.