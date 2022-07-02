توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم السبت، موجات غبار قادمة تؤثر على معظم مناطق المملكة.

فيديو | متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: من المتوقع أن تكون هناك موجات غبار قادمة تؤثر على معظم مناطق المملكة ستسهم في ارتفاع درجات الحرارة .. وصيف هذا العام بدأ مبكرا #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/KE7LTHU2hK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2022

توقعات بموجات غبار:

وقال القحطاني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “إنه من المتوقع أن تكون هناك موجات غبار قادمة تؤثر على معظم مناطق المملكة ستسهم في ارتفاع درجات الحرارة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد: إن صيف هذا العام بدأ مبكرًا.