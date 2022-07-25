توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم, استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة قد يصاحبها جريان السيول, وتساقط البرد, وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

خريطة أمطار الأسبوع

ويتوقع أن يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة من يوم غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل على مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، الطوال، جيزان، فرسان), ونجران (شرورة, حبونا، بدر الجنوب، نجران), وعسير ( أبها, خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة), ومنطقة الباحة (الباحة, بلجرشي, العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة), بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى (العاصمة المقدسة، بحرة، الخرمة، تربة، رنية، المويه، القنفذة، الليث، جدة), وذلك بتواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

تيارات هابطة نشطة السرعة

وربما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة من يوم الأربعاء إلى السبت على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (سلوى، منفذ البطحاء، الأحساء، حرض، صحراء الربع الخالي), بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض (وادي الدواسر، ليلى، الأفلاج), ويمتد تأثيرها من يوم مساء يوم الأربعاء إلى السبت بتواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل (الدمام، الخبر، القطيف، الظهران), كذلك على (الرياض العاصمة، الخرج, حوطة بني تميم، المزاحمية).

وتشير التوقعات الأولية – بمشيئة الله – إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة حتى منتصف الأسبوع القادم.