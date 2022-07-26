حذر المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية من خطر السيول المنقولة، مشددًا على أهمية اجتنابها وتتبع سريانها.

وأوضح المركز أن السيول المنقولة تجري من مناطق هطول الأمطار إلى مناطق أخرى غير متأثرة بالظواهر الجوية. وأشار إلى أنها قد تكون مفاجئة لسكان المنطقة، وقد تكون قوية وتخرج عن مجاريها، كما قد تفيض على مدن وبلدات قريبة”.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر : “السيول المنقولة تتطلب الحذر خاصة في المناطق غير المتأثرة بالحالة الماطرة وقد تكون مجرى للسيول، وننبه الجميع على الحرص باتباع تعليمات الجهات المعنية والاستفادة من معلومات الطقس أولاً بأول؛ لاختيار الزمان والمكان المناسبين”.

أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية على الباحة

وفي وقت سابق؛ نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظات المخواة , وقلوة , والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.