كشف عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها المملكة خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة التقلبات الجوية التي بدأت اليوم الخميس والتي تستمر حتى الاثنين المقبل.

فيديو | لمحبي الأمطار وتساقط البَرد .. الأرصاد تكشف عن أماكن ومواعيد هطولها اليوم على مناطق المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/Ft9RfNcg1d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2022

سقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة

وقال عقيل العقيل عبر قناة الإخبارية، إن المملكة تشهد حالة من عدم الاستقرار وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض أجزاء منطقة نجران وعسير وعلى سواحل منطقة جازان وكذلك مرتفعات الباحة ومرتفعات مكة المكرمة وتستمر من اليوم حتى الاثنين.

وأضاف، أن هناك بعض المناطق مثل سواحل مكة المكرمة والجوف ومحافظة جدة ستتأثر بالسحب الركامية الرعدية التي تسبقها الرياح والتي قد تثير معها الأتربة والغبار.

تساقط حبات البرد

وأشار إلى أنه لا يستبعد تساقط حبات البرد خاصة على مرتفعات المناطق الساحلية من جازان، لافتًا إلى أنه تزاد فرصة هطول الأمطار يومي الجمعة والسبت.

واختتم حديثه محذرًا بأخذ الحيطة والابتعاد عن أماكن تساقط السيول والتي تكون على منطقة عسير وجازان والسواحل والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.