توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن تلامس درجات الحرارة في أغسطس الـ50 درجة مئوية.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني لـ #نشرة_التاسعة: درجات الحرارة في أغسطس تلامس 50 درجة #الإخبارية pic.twitter.com/PjmQJs2K0u — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2022

طقس أغسطس:

وقال القحطاني خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن شهر أغسطس الذي نستعد لدخوله من الأشهر الأكثر سخونة في فصل الصيف.

اعتدال الأجواء:

وتابع متحدث الأرصاد أن الأمطار تساهم في اعتدال الأجواء في المناطق التي تهطل بها، ولكن في فصل الصيف ما زالت درجات الحرارة بين 37 و45 درجة مئوية.