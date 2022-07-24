توقع المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن ذروة هطول الأمطار ستكون في شهري أغسطس وسبتمبر على مرتفعات المملكة وقمم جبالها.

فيديو | المختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: ذروة هطول الأمطار في شهر أغسطس وسبتمبر على مرتفعات المملكة وجبالها #برنامج_اليوم pic.twitter.com/5dlIK5h6Dn — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 24, 2022

وقال العقيل خلال تصريحات مع “برنامج اليوم”، إن هناك عددًا من محافظات ومدن المملكة ستشهد هطولًا للأمطار وهي جيزان، ونجران، وعسير ومتنزهاتها الوطنية، والباحة والطائف والمتنزهات الوطنية.

ذروة هطول الأمطار

وأشار إلى أن ذروة هطول الأمطار تكون في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام على مرتفعات المملكة وقمم جبالها، بل تتأثر بعض الأحيان المناطق الساحلية من مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة.

كما لفت إلى هطول بعض الأمطار أحيانًا على الرياض في شهر أغسطس.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وبشأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.