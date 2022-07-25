أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 100.92 نقطة ليقفل عند مستوى 11874.22 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 163 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، ومجموعة الخليج للتأمين، وباعظيم، ووقت اللياقة، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والنايفات، والخزف السعودي، وأملاك، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.44% و9.89%.

السوق الموازية

وجاءت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات: دار الاركان، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، وسابك كانت الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 17.82 نقطة ليقفل عند مستوى 21038.21 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 19.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1628 صفقة.