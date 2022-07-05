عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، محتوى برنامج الرئاسة العامة “أشهُرٌ معلومات”، عبر الشاشات الالكترونية في المجمعات التجارية بالمحافظة، والذي يأتي ضمن خطتها التوعوية للتذكير بفضل العشر من ذي الحجة.

مواسم الخيرات في العشر من ذي الحجة

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، حرص الفرع والمحافظات والمراكز التابعة، على تطبيق الخطط والبرامج الموسمية التي تطلقها الرئاسة العامة في جميع فروعها، خصوصاً في مواسم الخيرات والأجور العظيمة، مبيناً أن البرنامج يشتمل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، عبر الوسائل المتاحة، بهدف توعية المجتمع، ورفع الوازع الديني وتذكيرهم بعظم ذلك.

جهود هيئة الخبر

وأشاد “الشبانات” بجهود هيئة المحافظة، ودور الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشراكتهم في تفعيل البرامج المتنوعة؛ والذي يعكس تكاتفها، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مثمناً متابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، لتحقيق رسالة الرئاسة العامة التوعوية.