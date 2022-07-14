وثقت القوات الخاصة للأمن البيئي، جهودها في خدمة ضيوف الرحمن لهذا العام، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة حتى عودتهم سالمين غانمين إلى بلدانهم.

استقبلناهم بحفاوة وخدمناهم بسعادة .. حج مبرور وسعي مشكور.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/jkVWov6MaK — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) July 13, 2022

وتحت شعار “استقبلناهم بحفاوة وخدمناهم بسعادة.. حج مبرور وسعي مشكور”، وثقت القوات الخاصة للأمن البيئي، جهودها في خدمة ضيوف الرحمن في توفير البيئة الآمنة لهم.

موسم حج استثنائي:

يذكر أن المملكة سخرت كافة الإمكانات والطاقات في موسم حج استثنائي حقق نجاحًا قياسيًّا على مختلف الأصعدة الدينية والأمنية والصحية والتطوعية، إذ يُعد الموسم الأكبر منذ بدء تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020، والأول الذي يتم فيه استقبال حجاج من خارج المملكة.

وجرى رفع إجمالي عدد الحجاج إلى مليون بعد عامين من قصر الحج على أعداد محدودة من داخل المملكة، وسط إجراءات صحية مشددة، بسبب الجائحة.