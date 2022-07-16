ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي مقيمين من الجنسية الباكستانية والسودانية مخالفَين لنظام البيئة، بحوزتهما أكثر من (10) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة تبوك.

تطبيق الإجراءات النظامية:

وأوضح الأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

أرقام البلاغات:

وحثت القوات الخاصة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.