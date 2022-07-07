نشر الأمن العام، مجموعة من الصور، وثق من خلالها جهود رجال الأمن في تأمين ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم في طمأنينة وأمن وسلام.

جهود ميدانية متواصلة

وعلق الأمن العام على الصور في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله “جهود ميدانية متواصلة من الأمن العام لأمن وسلامة ضيوف الرحمن”.

وفي وقت سابق، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم للمناسك.

وأضاف أن القوات باشرت مهامها في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وفي كل المنافذ، وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج، مستشعرين قدسية المكان والزمان، مدركين لعظم المسؤولية في أداء واجبهم ومسؤولياتهم الوطنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية.

جاهزية كاملة لأمن الحج

وقال البسامي:” إن قوات أمن الحج جاهزة بكامل طاقاتها البشرية المدربة وقدراتها التقنية الحديثة لخدمة الحجيج، ولمواجهة ما قد يعكر صفو ضيوف الرحمن، وسيتم التعامل بأقصى درجات الحزم والقوة وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم بعيداً عن كل المؤثرات والشعارات التي لا مكان لها في هذه الأماكن المقدسة”.