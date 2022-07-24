شدد الأمن العام على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الحسابات في منصة أبشر.

حافظ على سرية بيانات حسابك في منصة #أبشر، ولا تشاركها مع أي جهة أو شخص حتى لا تقع ضحية احتيال.#خلك_حريص https://t.co/XZZP4BpWRd — الأمن العام (@security_gov) July 24, 2022

مشاركة البيانات:

وحذر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، من مشاركة بيانات الحساب في منصة أبشر مع أي جهة أو شخص؛ حتى لا يقع المستفيد ضحية احتيال.

دور البنك المركزي السعودي:

الجدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي الذي بادر بنك البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 مترًا مربعًا وعدد 52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.