أعاد الأمن العام تحذيره من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إن شركات الفوركس غير المرخصة تستخدم أساليب مختلفة بهدف الاحتيال والنصب.

ضياع الأموال

وفي وقت سابق، حذر الأمن العام، المواطنين بعدم التعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة، لخطورتها الشديدة.

وقال الأمن العام : “انتبه.. التعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة يعرض أموالك للضياع والفقدان”.

خطورة جهات الفوركس غير المرخصة

كما حذرت وزارة التجارة، من خطورة التعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة. ونبهت وزارة التجارة، في وقت سابق، من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وذلك بالتفاعل مع إعلاناتها.

وناشد الأمن العام أيضًا المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى عدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.