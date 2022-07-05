حذر الأمن العام، اليوم الثلاثاء، المواطنين بعدم التعامل مع جهات الفوركس غير المرخص، لخطورتها الشديدة.

وقال الأمن العام في انفوجراف “انتبه.. التعامل مع جهات الفوركس غير المرخص يعرض أموالك للضياع والفقدان”.

خطورة جهات الفوركس غير المرخص

وكانت وزارة التجارة حذرت في وقت سابق، المواطنين من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخص، داعية إلى عدم التفاعل مع إعلاناتها.

كما ناشد الأمن العام أيضًا المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى عدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.