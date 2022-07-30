كشف الأمن العام، أن جريمة الاتجار بالأشخاص لها صور وأشكال متعددة، وذلك مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام.

أشكال الإتجار بالأشخاص:

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن لجريمة الاتجار بالأشخاص صور وأشكال متعددة، منها:

نزع الأعضاء البشرية أو إجراء التجارب الطبية

التسول

الممارسات الشبيهة بالرق

العمل أو الخدمة جبريًّا

الاستغلال الجنسي

وكانت المديرية العامة للجوازات حثت، في وقت سابق، على عدم استغلال الأطفال في التسول، وذلك لاستعطاف الناس من أجل جمع وجلب المبالغ منهم.

انتهاك الحقوق:

وقالت المديرية العامة للجوازات في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: إن استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر.