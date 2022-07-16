بدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية” التوافد إلى مدينة جدة اليوم.



فقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.



كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية (الوزير المرافق) وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي محمد الشامسي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك.

فيديو | #ولي_العهد يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في مطار جدة#قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/XqOl7aAFDZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022