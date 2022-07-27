أكد المستشار الأمني والباحث في العلاقات الدولية أحمد الأنصاري، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى اليونان تأتي لدعم العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، موضحًا أن مواقف أثينا مع المملكة تتسم بالإيجابية.

فيديو | المستشار الأمني والباحث في العلاقات الدولية د. أحمد الانصاري: مواقف اليونان مع المملكة تتسم بالإيجابية.. وزيارة ولي العهد دعم للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين#برنامج_اليوم#ولي_العهد_في_اليونان pic.twitter.com/eFs4FceZ4G — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 27, 2022

وقال الأنصاري في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن الجهود التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتطوير العلاقات الخارجية بالمملكة العربية السعودية، يأتي جزء منها التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، واليونان تعتبر عضوا بها.

مواقف إيجابية

وأضاف أن اليونان تتميز بأنها ذات موقع متميز ومهم على البحر المتوسط، كما أنها دولة متقدمة في الصناعات، فضلًا عن أنها عضو في حلف شمال الأطلسي، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تميزت العلاقات بين اليونان والمملكة بأنها إيجابية وممتازة إلى أقرب درجة.

وأوضح الأنصاري أن اليونان كان لها مواقف دعم كثيرة للمملكة منها دعم الشرعية في اليمن، والخلافات القائمة مع إيران، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر منطقة شائكة وجميع دولها تسير في حقل ألغام، ما عدا إيران الدولة التي تسعى إلى إشعال فتيل المنطقة للحروب والصراعات.

دعم العلاقات الاستراتيجية

وأكد أن “زيارة ولي العهد لليونان هي دعم العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين، فشهدنا خلال عام 2021 إنشاء مجلس التعاون السعودي اليوناني”، الذي يبني علاقات استراتيجية بين البلدين في كل المجالات.

وأشار إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان لليونان سينتج عنها نتائج إيجابية كثيرة أهمها زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، مضيفًا “كما أن أثينا تعد ممراً مهماً جدًا للصادرات الأوروبية إلى المملكة ودول الشرق الأوسط وننتظر النتائج الإيجابية لتلك الزيارة”.