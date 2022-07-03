حسم الأهلي المصري الجدل حول رغبته في ضم السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي في صيف 2022.

وكان اسم اللاعب السوري ارتبط بالأهلي المصري وفق التقرير حيث يُعد الأقرب والأوفر حظًّا للتعاقد مع اللاعب حيث قيل إن إدارة ماجد النفيعي ستوافق على إعارته لـ الأهلي المصري وليس بيعه.

الأهلي المصري يرفض ضم عمر السومة

وقال المركز الإعلامي بنادي الأهلي المصري، إن ما يتردد بشأن رغبة النادي القاهري في التوقيع مع السومة، قائلا: “المهاجم السوري لاعب كبير لكن الحديث عن وجود مفاوضات لانضمامه إلى الفريق غير صحيح حتى الآن”.

وأضاف: “”الأهلي لم يضع خيارات على الطاولة بعد بشأن سوق الانتقالات، واصفًا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قرب انتقال اللاعب السوري إلى الأهلي المصري على سبيل الإعارة بالاجتهادات الصحفية”.