أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم، عن إعارة لاعبه الكونغولي والتر بواليا لنادي القادسية لمدة موسم.

وجاء قرار الإعارة بنية البيع، حيث قام أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية والمالية بعد الرجوع لإدارة النادي.

بواليا لم يُثبت ذاته مع الأهلي:

وكان بواليا صاحب الـ27 عامًا تمت إعارته لنادي مالاتيا سبور التركي ونادي السيلية القطري من الأهلي قبل قرار إعارته لنادي القادسية.

وانضم بواليا لـ الأهلي المصري في عام 2021 قادمًا من نادي الجونة، لكنه لم ينجح في إثبات ذاته مع المارد الأحمر.