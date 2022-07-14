حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي مصير المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

سيبولدي مستمر مع الأهلي

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع مدير فني جديد يمتلك خبرة كبيرة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من هذه الأنباء، ولكن تبدو فرص بقاء سيبولدي كبيرة للغاية، حيث تؤكد تقارير رغبة الإدارة في تجديد عقد المدير الفني والاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، نظرًا لمعرفته قدرات اللاعبين والاحتياجات الفنية.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع سيبولدي شهر مارس الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد إقالة مدربه بيسنيك هاسي لتراجع النتائج.

هبوط الراقي للمرة الأولى

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.