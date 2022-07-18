أعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع إبراهيم الزبيدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الرياضي الجديد.

إبراهيم الزبيدي ينضم للأهلي

وكشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انضمام الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي إلى صفوفه لمدة موسم رياضي واحد حتى عام 2023.

وبدأ إبراهيم الزبيدي مسيرته الكروية مع الوحدة، حيث مثل فريق الشباب قبل أن يلعب في صفوف الفريق الأول عام 2009، وانتقل للنصر بعد 4 سنوات، ورحل منه عام 2016 إلى نجران ثم للتعاون، وانضم في صيف 2021 للطائي.

الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

وأعلن الراقي عن استمرار الأوروغوياني روبرت سيبولدي مع الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي آخر حتى عام 2023، ثم كشف عن البرنامج الإعدادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط للدرجة الأدنى، وذلك بعدما أنهى الموسم في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.