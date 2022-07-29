أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن موعد مواجهته لنادي السالمية الكويتي وديًّا تحضيرًا للموسم الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من أغسطس.

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وذكر حساب الراقي عبر “تويتر” أن الراقي سيواجه نادي السالمية الكويتي بدلًا من فريق شباب بلوزداد الجزائري الثلاثاء.

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الأهلي يستعد للموسم الجديد:

وتأتي تحضيرات الراقي استعدادًا لخوض المنافسات في بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد هبوطه بنهاية موسم 2021/ 2022.

يذكر أن الراقي كان جدد اليوم الجمعة عقد اللاعب عبدالباسط هندي مع الفريق الأول حتى صيف عام 2025.