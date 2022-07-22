غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تركيا، لإقامة المعسكر الإعدادي لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يبدأ المعسكر

ويطمح المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فنيًا وبدنيًا بشكل مميز في المعسكر، أملًا في العودة إلى دوري المحترفين سريعًا.

وضمت قائمة الأهلي في المعسكر 30 لاعبًا وهم؛ ياسر المسليم، محمد الربيعي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، علي مجرشي، عبدالرحمن الزهراني، طلال عبسي، محمد خبراني، فهد الحمد وعبدالباسط هندي، أحمد كساره وفيليب.

ويتواجد في القائمة أيضًا، هاني الصبياني، إبراهيم الزبيدي، إياد مدني، محمد المجحد، علي الأسمري، فراس الغامدي، زياد الجهني، عبدالله المقرن، هيثم عسيري، سلمان مؤشر، عبدالرحمن غريب، حسن العلي، سلطان السريحي، مناف أبويابس، نايف بكري، ريان حامد، عمر السومة وفرانك كوم.

الهبوط لدوري يلو للمرة الأولى

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.