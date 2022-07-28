أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن العمليات المشتركة في الوزارة نفذت علمية “الأيدي الوفية” لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة.

الأيدي الوفية:

وقالت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر”: “تعلن قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذها عملية “الأيدي الوفية” في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي”.

وأضافت: “وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم إخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر”.

أمطار الفجيرة:

وشهدت الفجيرة يوم أمس الأربعاء أمطاراً غزيرة أدت لسيول في بعض الأماكن؛ ما أسفر عن غرق عدد من المركبات وتسببت بوجود عدد من السكان العالقين.