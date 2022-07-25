أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 26.7%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سجلت 27.9 مليار ريال، مقابل 22 مليار ريال في مايو 2021.

الصادرات السلعية

وأضحت الإحصاء، في بيان لها، أن الصادرات السلعية سجلت ارتفاعًا في مايو 2022 بنسبة 83.4%، إذ بلغت قيمتها 144.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال خلال مايو 2021، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 59.7 مليار ريال وبنسبة 105.5%.

وأوضحت مؤشرات الهيئة ارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلية من 72% في مايو 2021 إلى 80.6% في مايو 2022، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة بشهر أبريل الماضي بمقدار 6.4 مليارات ريال وبنسبة 4.7%.

الصناعات الكيماوية

وشكلت منتجات الصناعات الكيماوية 35.3% من إجمالي صادرات السلع غير البترولية وارتفعت بمقدار 2.9 مليار ريال وبنسبة 41.4%، ثم اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 31.3%، والتي ارتفعت بمقدار 0.9 مليار ريال وبنسبة 12.1%.

وجاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على قائمة أهم الواردات بنسبة 19.5% ثم معدات النقل وأجزاؤها 12.8% من إجمالي الواردات.

واحتلت الصين قائمة الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، إذ بلغت قيمة الصادرات 19.2 مليار ريال خلال مايو 2022، وبنسبة 13.3% من إجمالي صادرات المملكة، ثم الهند بـ 14.7 مليار ريال وبنسبة 10.2%، وحلت اليابان ثالثًا بقيمة 12.5 مليار ريال وبنسبة 8.7%.