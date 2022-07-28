حذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة، من خطورة السل البقري وانتقاله للإنسان، من خلال مخالطة الحيوانات المصابة.

وقالت الإدارة: إن السل البقري مرض معدٍ مزمن يصيب الثدييات، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان، والحيوانات المصابة به يظهر عليها الهزال الشديد، ويقل إنتاجها من الحليب.

#السل_البقري مرض معد مزمن يصيب الثدييات وينتقل من الحيوان إلى الإنسان، والحيوانات المصابة به يظهر عليها الهزال الشديد، ويقل إنتاجها من الحليب … فما هي طرق الوقاية من هذا المرض؟

د. عبدالعزيز صالح الأصيبعي#الإرشاد_البيطري#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/vc2qM7KXOO — الإرشاد الزراعي (@agri_ext) July 18, 2022

وقال د. عبدالعزيز صالح الأصيبعي: إنه مرض معدٍ مزمن يصيب الثديات وينتقل للإنسان، هذا المرض ينتقل عن طريق الهواء من الحيوان المصاب للحيوان السليم.

أعراض المرض:

وأضاف أن أعراضه تشمل التالي:

– الهزال الشديد

– نقص إنتاج الحليب

– في حالات يصاب الحيوان بالسعال.

الوقاية من المرض:

وتابع الأصيبعي أنه يمكن الوقاية من المرض من خلال التخلص الصحي من الحيوانات المريضة.

وقال: “نصيحتنا للمربي والمستهلك عدم شرب الحليب إلا بعد البسترة والغلي، وعدم إدخال أي حيوانات جديدة إلا بعد التأكد من خلوها من أي مرض، وفي حال الاشتباه بأي عرض من هذه الأعراض يجب زيارة أقرب فرع من فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة”.