تقدم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي متمثلة في إدارة الإرشاد المكاني بإشراف الإدارة العامة للغات والترجمة، حزماً من الخدمات التي تُعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بأكثر من ٢٣ لغة عالمية على مدار ٢٤ ساعة.

تذليل العقبات اللغوية:

ويأتي ذلك سعياً من الوكالة لتذليل العقبات اللغوية وتمكين وتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة للقاصدين عبر توظيف اللغات وتقديم الدعم الفعال بكافة أنواعه للإدارات في تقديم خدماتها للزوار، والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

3 محاور:

وتتركز أعمال الإدارة على ثلاث محاور أساسية وهي: الإرشاد المكاني بحيث يتم إرشاد السائليين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الحرام وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطه لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم، والإرشاد الزماني: وذلك فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات، الإرشاد الثقافي: بالإجابة على أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم.