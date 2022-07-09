أصابت ما يطلق عليها “الغيبوبة الجماعية” الكثير من المواطنين والمقيمين في أول أيام عيد الأضحى.

المصطلح أطلقه معلقون على موقع تويتر، ويصف حالة النعاس والإرهاق التي تصاحبهم في هذا اليوم المبارك بعد ذبح الأضاحي والزيارات العائلية وتناول الطعام الدسم.

فكاهية:

وانصبت غالبية التعليقات عبر وسم “الغيبوبة الجماعية” بموقع تويتر، في إطار فكاهي حول أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث عبر أغلبهم عن الشعور بالنعس والتعب والإرهاق، فيما عبر آخرون عن تأنقهم للاحتفال بهذا اليوم المبارك الذي ذهب سدى بعد شعورهم بالنعاس إزاء استيقاظهم منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

بينما عبر آخرون عن حزنهم بعد أن تغلب النعس عليهم ولم يعودوا قادرين على مقاومة التظاهر بالفرح، لأنهم يشعرون وكأنهم مغيبين عن الوعي، بحسب وصفهم.