أربكت الإصابة حسابات نجم التنس الإسباني رفائيل نادال وذلك قبل خوضه نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

وكان النجم الإسباني صاحب الـ36 عامًا عانى من إصابة في البطن خلال مباراته أمام الأمريكي تايلور فريتز في ربع نهائي بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام في الموسم الحالي.

طول مدة المباراة تسبب في تفاقم إصابة نادال

وبسبب تلك المباراة الماراثونية التي امتدت لـ 4ساعات و 20 دقيقة لم يتعاف اللاعب الإسباني من إصابته بشكل كامل، وذلك قبل مواجهة الأسترالي نيك كيريوس في دور نصف النهائي.

وتحدث نجم التنس الإسباني قبل خوضه نصف نهائي بطولة ويمبلدون قائلًا: “جسدي بشكل عام في حالة جيدة، منطقة البطن ليست في حالة جيدة، كان علي إيجاد طريقة لتسديد ضربات الإرسال بشكل مختلف بعض الشيء”.

وأضاف نادال: ” لقد كانت مباراة قوية أمام فريتز وهو يستحق كل الإشادة، ورغم أن الإصابة كانت مؤثرة لي لكن التواجد وسط هذه الجماهير حفزني لتقديم الأفضل”.

وواصل النجم الإسباني: “أتمنى أن أكون جاهزًا للعب، نيك لاعب رائع على جميع الملاعب، خاصة العشبية، لقد قدم مسيرة مميزة هذا الموسم على الملاعب العشبية”.