اختارت الصحف الأمريكية صورة مصافحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي أثناء استقباله في قصر السلام، لتتصدر صفحاتها الأولى، وذلك تعليقًا على زيارة جو بايدن الأولى للسعودية.

وفي حين أن زيارة بايدن للسعودية في المجمل استحوذت على جزء كبير من تناول الصحافة الأمريكية للأحداث الجارية، ووصفتها العديد من المواقع بأنها انتصار حقيقي للمملكة، إلا أن هناك عدة صحف ومواقع ركزت بشكل خاص على دلالات شكل المصافحة نفسها.

تذكير مرئي للانتصار السعودي:

تناقلت وكالة بلومبرغ تغريدة النائب الديمقراطي آدم شيف، المعروف بتوجهاته نحو المملكة، حيث قال على تويتر: إذا احتجنا يومًا ما إلى التذكير المرئي بالانتصار السعودي، فقد حصلنا عليها اليوم في صورة تساوي ألف كلمة.

صورة من الحميمية والدفء:

قالت شبكة CNBC: إن شكل المصافحة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبايدن جاءت على شكل لفتة ودية ودافئة، الأمر الذي مثَل للكثيرين منعطفًا في السياسية الأمريكية، وهو ما يُعد انتصارًا بارزًا للرياض.

وتابعت: جاءت لفتة بايدن الدافئة بعد خروجه من سيارته التي تحمل رقم 46 باعتبار الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، حيث اتجه إلى قصر السلام حينما كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استقباله.

وأما واشنطن بوست فقد قالت: قبل الاجتماع، كانت كل الأنظار على أيدي القادة حيث منح الزعيمان بعضهما قبضة قوية نرى أنها بمثابة تحول ديناميكي للإدارة الأمريكية الحالية.

ومع بلومبرغ مرة أخرى، والتي حمل تقرير آخر لها عن نتائج زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية عنوان: السعودية أكبر من أن يتجاهلها بايدن، حيث قالت: أظهرت قبضة اليد بين الزعيمين، أن بايدن يمتلك يدًا ضعيفة للعب بها.

تعليق الجانب السعودي:

ومن جهته، قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان لشبكة CNN: إن صورة مصافحة الرئيس بايدن، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بـ القبضة، كانت بمثابة فوز للرئيس الأمريكي.

وفسر ذلك قائلًا: خرج بايدن بلقاء مع زعيم رئيسي في المنطقة، وبإعادة تنشيط الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، ولذلك أرى الصورة بمثابة فوز للرئيس بايدن.