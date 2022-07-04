أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسومًا بقانون اتحادي بشأن تغيير مسمى “وزارة شؤون الرئاسة” إلى مسمى “ديوان الرئاسة”.

تغيير مسمى وزارة شؤون الرئاسة

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، نص المرسوم على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، واستبدال عبارة “شؤون الرئاسة” بـ”ديوان الرئاسة” أينما وردت.

كما نص المرسوم على أن تبقى المسؤوليات والمهام والأدوار كما هي والتي وردت في المرسوم بقانون اتحادي المذكور .

ومن المقرر أن تُستبدل عبارة “وزير شؤون الرئاسة” بعبارة “وزير ديوان الرئاسة”، واستبدال كلمة “الوزارة” بـ”الديوان”.