لا يزال الجمهور السعودي يترقب نتائج قضية نادي النصر ضد كل من لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله وإداري نادي الاتحاد حامد البلوي.

ماذا حدث بين النصر ونجمه المغربي السابق ونادي الاتحاد ؟

وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.

ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي، إداري نادي الاتحاد، حرّض حمدالله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

إدارة مسلي آل معمر طالبت اللجنة المختصة بالقضية بالآتي: “إيقاف المهاجم المغربي لمدة 6 أشهر، إيقاف البلوي 6 أشهر، إيقاف نادي الاتحاد لفترتي تسجيل، غرامة مليون ريال” بحسب ما ذكره الناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي”.

وكان الإعلامي عبدالرحمن الجماز قال حول القضية: “قرار قضية حمدالله لن يصدر إلا بعد نهاية الدوري، ويجب توجيه هذا السؤال للاتحاد السعودي لكرة القدم”.