دعا الاتحاد الأوروبي، الأطراف اليمنية، إلى قبول تمديد إضافي للهُدنة لمدة ستة أشهر إضافية، مؤكداً ضرورة التزام الحوثيين بفتح الطرق كعنصر إنساني حاسم في الهُدنة.

تمديد الهدنة

وقال بيتر ستانو المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: “يأسف الاتحاد الأوروبي بشدة لرفض الحوثيين الاقتراح الأخير من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة (UNSE) بشأن إعادة فتح الطريق لا سيما حول تعز”.

دعوة للحوثيين

وأضاف: “إن إعادة فتح الطرق هو عنصر إنساني حاسم في الهدنة، إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء”.

وتابع: “يحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على إعادة النظر وقبول اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة”.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى قبول تمديد إضافي للهدنة لمدة ستة أشهر إلى ما بعد 2 أغسطس، مشدداً “هذا ما يتمناه الشعب اليمني ويستحقه بعد معاناة طويلة من الصراع”.

كسر الجمود السياسي

وأشار إلى أن الهُدنة قد كسرت الجمود الدبلوماسي وجلبت منافع ملموسة غير مسبوقة لليمنيين، ويجب ألا يضيع هذا الزخم.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن.