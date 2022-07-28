أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة 1 لكل 8 أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس 01 ذو الحجة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م.

تفاصيل القرار:

ولفتت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إلى أن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1443-12-07 الموافق 2022-07-06 أما عدد الأسهم المباعة 7850، والمبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 112,255، بمتوسط سعر البيع لكل سهم 14.3.

آلية الإيداع:

وتابعت الاتحاد للتأمين التعاوني أنه سيتم إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين يوم 1443-12-29 الموافق 2022-07-28، حيث سيتم توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك السعودي الفرنسي من خلال إيداعها في الحسابات البنكية المرتبطة بمحافظ المساهمين الاستثمارية.