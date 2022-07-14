ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الاتحاد بدفع ما يقرب من 52 مليون ريال كمستحقات سابقة للاعبين البرازيلي برونو أوفيني والرأس أخضري غاري رودريغيز لاعبي العميد السابقين.

سبب الـ52 مليون ريال!

وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : “بعد توقيعه بـ 11 شهرًا فقط، فسخ برونو أوفيني عقده مع العميد لسبب مشروع، الفيفا ألزم النادي بدفع 15 مليون ريال للاعب، القضية الآن بمرحلة الحسم”.

وأضاف: ” فسخ العميد عقد غاري رودريغيز مقابل 35 مليون ريال تُدفع له كأقساط ولكن النادي لم يلتزم بأي دفعة، الفيفا ألزم النادي بدفع 31 مليون ريال كتعويض و 4 ملايين كجزاء”.

وكان المدافع البرازيلي برونو أوفيني فسخ عقده مع العميد في عام 2020 وانضم لنادي طوكيو الياباني في العام الماضي، بينما رحل غاري رودريغيز عن العميد في عام 2021 وانضم حاليًا لنادي أوليمبياكوس اليوناني.