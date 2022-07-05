تطمح إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

موعد استئناف تدريبات الاتحاد:

ولفت الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عودة لاعبي الاتحاد إلى التدريبات الجماعية ستكون يوم 20 يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وستعمل إدارة الحائلي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في المنافسة على البطولات الموسم المقبل، بعد المستوى الذي ظهر عليه هذا الموسم.

التعاقد مع نونو سانتو:

وكانت الإدارة قد نجحت في الحصول على توقيع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رسميًّا، لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024، نظرًا لخبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء التعاقد مع المدرب البرتغالي، بعد إعلان نادي الاتحاد عن رحيل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا رسميًّا، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).