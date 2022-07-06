تعاقد نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي أحد حتى عام 2023 في أولى صفقات الفريق الغربي في فترة الانتقالات الصيفية.
نمر جديد في العميد 🐅 🤝#صيفية_العميد pic.twitter.com/nZCh7lLEon
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 6, 2022
ونشر حساب نادي الاتحاد عبر “تويتر” فيديو يظهر فيه هوساوي بقميص فريق مدينة جدة والعام 2023.
نونو سانتو بديلًا لكوزمين في العميد:
يذكر أن الاتحاد كان تعاقد قبل يومين مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو خلفًا للروماني كوزمين كونترا الذي قاد الاتحاد في مباريات الموسم الماضي.
وكان الاتحاد أنهى موسم 2021/ 2022 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًّا المركز الثاني بفارق نقطتين عن نادي الهلال بطل المسابقة.
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