تعاقد نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي أحد حتى عام 2023 في أولى صفقات الفريق الغربي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر حساب نادي الاتحاد عبر “تويتر” فيديو يظهر فيه هوساوي بقميص فريق مدينة جدة والعام 2023.

نونو سانتو بديلًا لكوزمين في العميد:

يذكر أن الاتحاد كان تعاقد قبل يومين مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو خلفًا للروماني كوزمين كونترا الذي قاد الاتحاد في مباريات الموسم الماضي.

وكان الاتحاد أنهى موسم 2021/ 2022 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًّا المركز الثاني بفارق نقطتين عن نادي الهلال بطل المسابقة.